У Київській області низка населених пунктів залишилися без газу: в чому причина

Нагадаємо, "Укренерго" оновило графіки відключень світла до кінця доби 24 липня. Так, з 16:00 у Києві та низці областей до кінця доби діятиме одна черга відключень. А у деяких областях відключень світла не буде до 20:00.

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