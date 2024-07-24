В Киевской области ряд населенных пунктов остались без газа: в чем причина

Напомним, "Укрэнерго" обновило графики отключений света до конца суток 24 июля. Так, с 16:00 в Киеве и ряде областей до конца суток будет действовать одна очередь отключений. А в некоторых областях отключений света не будет до 20:00.

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