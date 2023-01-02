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В Київській області можуть лунати вибухи, працюватимуть сапери

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Понеділок 02 січня 2023 11:30
В Київській області можуть лунати вибухи, працюватимуть сапери Фото: в Київській області можуть лунати вибухи, працюватимуть сапери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області може бути гучно після обіду. Сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети в Бучанському районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 2 січня, з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети", - пише пресслужба.

Також протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів.

"У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - додає ОВА.

Містян закликають зберігати спокій та реагувати на повітряні тривоги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Київській області проходили навчання для саперів.

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