Фото: в Київській області можуть лунати вибухи, працюватимуть сапери (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Київській області може бути гучно після обіду. Сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети в Бучанському районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 2 січня, з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети", - пише пресслужба. Також протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів. "У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - додає ОВА. Містян закликають зберігати спокій та реагувати на повітряні тривоги.