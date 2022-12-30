У Київській області можливі звуки вибухів. В ОВА попередили про навчання для саперів

У Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів. У Київській області можуть лунати вибухи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів. Зберігайте спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів", - пише ОВА.

Зазначається, що сапери відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 28 грудня у Київській області також лунали вибухи через навчання для саперів.

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