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В Київській області на міні підірвалась бригада енергетиків, троє постраждалих

Четвер 05 жовтня 2023 16:40
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В Київській області на міні підірвалась бригада енергетиків, троє постраждалих Фото: в Київській області на міні підірвалась бригада енергетиків, троє постраждалих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області, у селі Макарів, аварійна бригада РЕМ підірвалась на протитанковій міні. Троє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Одного громадянина у тяжкому стані доправлено до столичної лікарні, ще двоє — від госпіталізації відмовилися", - пише пресслужба.

Фото: в Київській області на міні підірвалась бригада енергетиків, троє постраждалих (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рятувальники ДСНС допомогли працівникам екстреної меддопомоги перенести потерпілого до автомобіля.

Внаслідок підриву пошкоджено "ГАЗ 53" й Volkswagen.

Мінна небезпека

Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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