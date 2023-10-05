В Київській області на міні підірвалась бригада енергетиків, троє постраждалих
В Київській області, у селі Макарів, аварійна бригада РЕМ підірвалась на протитанковій міні. Троє людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Одного громадянина у тяжкому стані доправлено до столичної лікарні, ще двоє — від госпіталізації відмовилися", - пише пресслужба.
Фото: в Київській області на міні підірвалась бригада енергетиків, троє постраждалих (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Рятувальники ДСНС допомогли працівникам екстреної меддопомоги перенести потерпілого до автомобіля.
Внаслідок підриву пошкоджено "ГАЗ 53" й Volkswagen.
Мінна небезпека
Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:
- уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
- не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
- не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
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