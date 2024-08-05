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У Київській області лунають вибухи. Працює ППО

Понеділок 05 серпня 2024 02:19
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У Київській області лунають вибухи. Працює ППО Фото: у Київській області сили ППО збивають російські дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На околицях Білоцерківського району Київської області пролунав вибух.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Моніторингові пабліки повідомляють про роботу Сил ППО в районі міста Біла Церква.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників на межі Київської/Черкаської областей курсом на схід.

Оновлено 2:38

Пабліки повідомляють, що один безпілотник покинув Білу Церкву та рухається в бік Черкаської області.

Станом на зараз, карта повітряних тривог виглядає так:

У Київській області лунають вибухи. Працює ППО

Нічний обстріл "Шахедами"

Нагадаємо, ввечері 4 серпня, росіяни запустили в напрямку України дрони типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Близько півночі в районі Харкова пролунали вибухи. В районі обласного центру було помічено рух ворожих безпілотників.

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