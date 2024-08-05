В Киевской области слышны взрывы. Работает ПВО
В окрестностях Белоцерковского района Киевской области прогремел взрыв.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Мониторинговые паблики сообщают о работе Сил ПВО в районе города Белая Церковь.
Воздушные силы ВСУ сообщают о движении беспилотников на границе Киевской/Черкасской областей курсом на восток.
Обновлено 2:38
Паблики сообщают, что один беспилотник покинул Белую Церковь и движется в сторону Черкасской области.
По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог выглядит так:
Ночной обстрел "Шахедами"
Напомним, вечером 4 августа, россияне запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Около полуночи в районе Харькова прогремели взрывы. В районе областного центра было замечено движение вражеских беспилотников.
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