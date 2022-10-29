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В Київській області лунатимуть вибухи: в ОВА заспокоїли жителів та назвали причину

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Субота 29 жовтня 2022 10:28
В Київській області лунатимуть вибухи: в ОВА заспокоїли жителів та назвали причину Фото: в Київській області лунатимуть вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Київській області лунатимуть вибухи через заплановані заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Містян закликали зберігати спокій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Знищення вибухонебезпечних предметів відбуватиметься у Бориспільському районі з 9:30 до 12:00.

"Крім того, планові роботи з розмінування та, за потреби, знищення ВНП також пройдуть у Бучанському й Вишгородському районах", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одеській області сьогодні та завтра також лунатимуть вибухи. За словами спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, в регіоні знищуватимуть боєприпаси часів Другої світової війни.

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