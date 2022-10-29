В Киевской области будут раздаваться взрывы: в ОВА успокоили жителей и назвали причину

В Киевской области будут раздаваться взрывы из-за запланированных мероприятий по уничтожению взрывоопасных предметов. Горожан призывали сохранять спокойствие.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

"Кроме того, плановые работы по разминированию и при необходимости уничтожению ВНП также пройдут в Бучанском и Вышгородском районах", - добавляет пресс-служба.

Уничтожение взрывоопасных предметов будет происходить в Бориспольском районе с 9:30 до 12:00.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области сегодня и завтра также будут раздаваться взрывы. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, в регионе будут уничтожать боеприпасы времен Второй мировой войны.

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