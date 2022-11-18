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В Київській області лунатимуть вибухи: ОВА закликає зберігати спокій та не лякатися

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Київська область, П'ятниця 18 листопада 2022 14:30
В Київській області лунатимуть вибухи: ОВА закликає зберігати спокій та не лякатися Фото: в Київській області лунатимуть вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні жителі Київської області можуть чути звуки вибухів. Вони пов'язані з тим, що в одному з районів області проводять роботи з знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

Так, у Вишгородському районі з 14:00 до 17:00 знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Через це жителі району та найближчих громад можуть чути звуки вибухів.

Київська міська військова адміністрація також звернулася до мешканців столиці з проханням зберігати спокій та не лякатися гучних звуків.

Також зазначимо, що голова Київської ОВА повідомляв про складну ситуацію з електропостачанням в області. У ДТЕК закликають жителів готуватися до тривалих відключень світла, що можуть тривати днями.

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