В Киевской области будут раздаваться взрывы: ОВА призывает сохранять спокойствие и не пугаться
Сегодня жители Киевской области могут слышны звуки взрывов. Они связаны с тем, что в одном из районов области проводятся работы по уничтожению взрывоопасных предметов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.
Так, в Вышгородском районе с 14:00 до 17:00 будут уничтожать взрывоопасные предметы.
Поэтому жители района и ближайших общин могут слышать звуки взрывов.
Киевская городская военная администрация также обратилась к жителям столицы с просьбой сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков.
Также отметим, что глава Киевской ОВА сообщал о сложной ситуации с электроснабжением в области. В ДТЭК призывают жителей готовиться к длительным отключениям света, которые могут продолжаться днями.
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