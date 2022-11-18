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В Киевской области будут раздаваться взрывы: ОВА призывает сохранять спокойствие и не пугаться

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Киевская область, Пятница 18 ноября 2022 14:30
В Киевской области будут раздаваться взрывы: ОВА призывает сохранять спокойствие и не пугаться Фото: в Киевской области будут раздаваться взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня жители Киевской области могут слышны звуки взрывов. Они связаны с тем, что в одном из районов области проводятся работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

Так, в Вышгородском районе с 14:00 до 17:00 будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Поэтому жители района и ближайших общин могут слышать звуки взрывов.

Киевская городская военная администрация также обратилась к жителям столицы с просьбой сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков.

Также отметим, что глава Киевской ОВА сообщал о сложной ситуации с электроснабжением в области. В ДТЭК призывают жителей готовиться к длительным отключениям света, которые могут продолжаться днями.

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Киевская область Взрыв боеприпасов
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