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В Київській області ситуація з електропостачанням складна, - голова ОВА

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Київська область, Середа 16 листопада 2022 23:32
В Київській області ситуація з електропостачанням складна, - голова ОВА Фото: Олексій Кулеба, голова Київської ОВВ (vechirniykyiv)
Автор: Володимир Костирін

В Київській області застосовуються екстрені відключення електрики згідно з рішенням "Укренерго", що є вимушеним кроком. Коли з'явиться можливість виходу на планові відключення, відомо вранці 17 листопада

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Екстрені аварійні вимкнення - це ті вимкнення, що відбуваються вимушено. Їх неможливо передбачити та скласти графіки. На ранок фахівці зможуть дати прогноз того, коли зможемо вийти на вимкнення за графіком", - заявив чиновник.

При цьому глава ОВА попереджає, що у Київській області тиждень у плані відключень світла "буде важким".

На об'єктах критичної інфраструктури є генератори та альтернативні джерела живлення. Крім того, продовжує ліквідація наслідків учорашніх ворожих масованих ракетних обстрілів.

"Прошу поставитися з розумінням до складної ситуації. Енергетики працюють над відновленням та стабілізацією системи", - звернувся Кулеба до киян.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що відновлення деяких об'єктів енергетики може тривати до двох тижнів.

Нагадаємо, що через найбільшу атаку в історії енергетики по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково - аварійні відключення.

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Київська область Укренерго відключеня світла
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