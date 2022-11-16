В Київській області ситуація з електропостачанням складна, - голова ОВА
В Київській області застосовуються екстрені відключення електрики згідно з рішенням "Укренерго", що є вимушеним кроком. Коли з'явиться можливість виходу на планові відключення, відомо вранці 17 листопада
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Екстрені аварійні вимкнення - це ті вимкнення, що відбуваються вимушено. Їх неможливо передбачити та скласти графіки. На ранок фахівці зможуть дати прогноз того, коли зможемо вийти на вимкнення за графіком", - заявив чиновник.
При цьому глава ОВА попереджає, що у Київській області тиждень у плані відключень світла "буде важким".
На об'єктах критичної інфраструктури є генератори та альтернативні джерела живлення. Крім того, продовжує ліквідація наслідків учорашніх ворожих масованих ракетних обстрілів.
"Прошу поставитися з розумінням до складної ситуації. Енергетики працюють над відновленням та стабілізацією системи", - звернувся Кулеба до киян.
Раніше в Офісі президента України повідомили, що відновлення деяких об'єктів енергетики може тривати до двох тижнів.
Нагадаємо, що через найбільшу атаку в історії енергетики по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково - аварійні відключення.
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