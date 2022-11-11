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В Киевской области будут раздаваться взрывы. В ОВА предупредили об учениях для саперов

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Пятница 11 ноября 2022 11:11
В Киевской области будут раздаваться взрывы. В ОВА предупредили об учениях для саперов Фото: в Киевской области будут раздаваться взрывы из-за учений для саперов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В некоторых общинах Киевской области могут раздаваться взрывы. В Вышгородском районе будут проходить учения для саперов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

"В Вышгородском районе сегодня, 11 ноября, работают саперы. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области можно слышать звуки взрывов", - пишет пресс-служба ОВА.

Также ОВА призывает горожан сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги - немедленно спускаться к укрытиям.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 10 ноября, в Киевской области проходили плановые работы по разминированию территорий в одном из районов.

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