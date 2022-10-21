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В Киевской области будут раздаваться взрывы. ОВА предупредила об учениях для саперов

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Пятница 21 октября 2022 10:53
В Киевской области будут раздаваться взрывы. ОВА предупредила об учениях для саперов Фото: в Киевской ОВА предупредили об учениях для саперов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Жителей Киевской области предупредили о возможных взрывах в регионе. В Вышгородском районе проводятся учения для саперов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

"В рамках запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области будет возможно слышать звуки взрывов", - пишет пресс-служба ОГА.

Горожан призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Полтавской области проводили учебные стрельбы, а также технические взрывы в одном из карьеров.

Очередные учения для саперов также проводились совсем недавно в Киевской области.

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Киевская область
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