UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Київській області лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину

Фото: в Київській області лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У двох районах Київської області ймовірно лунатимуть вибухи. Очікуються планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

"У Бориспільському та Обухівському районах – планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів", - пише пресслужба ОВА.

Зазначається, що вибухотехніки знищуватимуть боєприпаси.

"Може бути чутно звуки вибухів! Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки!", - додає ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що роботи зі знищення боєприпасів у Київській області також відбувались й 1 листопада. У той самий день у Вишгородському районі протягом дня проходили навчання для саперів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьКиїв