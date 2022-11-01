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Під Києвом продовжуються роботи зі знищення боєприпасів. Можливі вибухи, - ОВА

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Київ, Вівторок 01 листопада 2022 15:57
Під Києвом продовжуються роботи зі знищення боєприпасів. Можливі вибухи, - ОВА Фото: під Києвом продовжуються роботи зі знищення боєприпасів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Броварському районі Київської області продовжуються роботи зі знищення боєприпасів, залишених російськими окупантами. Тому в деяких громадах можуть лунати вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської обласної військової адміністрації.

"У Броварському районі проводяться роботи зі знищення боєприпасів, залишених окупантами. Ліквідація вибухонебезпечних предметів триватиме до 17:00 1 листопада. Тож у деяких громадах області можна чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Вишгородському районі Київської області протягом дня проходитимуть навчання для саперів. У зв'язку з чим у деяких громадах також можуть лунати вибухи.

Як відомо, вчора російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Частину ракет було спрямовано у бік Київської області. Деякі ракети вдалося збити, проте внаслідок обстрілів все ж таки постраждала енергетична інфраструктура.

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