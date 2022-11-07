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В Киевской области будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину

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Понедельник 07 ноября 2022 15:03
В Киевской области будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину Фото: в Киевской области будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В двух районах Киевской области вероятно будут раздаваться взрывы. Ожидаются плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

"В Бориспольском и Обуховском районах – плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов", – пишет пресс-служба ОВА.

Взрывотехники будут уничтожать боеприпасы.

"Может быть слышны звуки взрывов! Берегите себя и соблюдайте правила безопасности!", - добавляет ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что работы по уничтожению боеприпасов в Киевской области также проходили и 1 ноября. В тот же день в Вышгородском районе в течение дня проходили учения для саперов.

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