У Київській області критична інфраструктура працює від резервного живлення, - Свириденко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

За її словами, для підтримки населення в області розгорнули 456 Пунктів незламності. Також працюють вагони незламності від "Укрзалізниці".

Критична інфраструктура Київщини забезпечена резервним живленням. Будинки з електроопаленням підключені до генераторів великої потужності, додатково працюють 36 мобільних котелень.

Свириденко повідомила, що уряд обговорив із представниками бізнесу роботу в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці. Наразі в області функціонує понад 50 когенераційних установок.

Для спрощення підключення таких установок уряд запустив єдине вікно для бізнесу на платформі "Пульс".

"Уряд надає повне сприяння для підключення когенераційних установок. Дякую людям і бізнесу за стійкість у важких умовах", - зазначила вона.