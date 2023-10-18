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В Київській області канікули в школах розпочнуться в різний час: що відомо

Київ, Середа 18 жовтня 2023 17:03
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В Київській області канікули в школах розпочнуться в різний час: що відомо Фото: в Київській області канікули в школах розпочнуться в різний час (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Осінні канікули 2023 року у школах Київської області розпочнуться у різний час. Вони триватимуть тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

"Цьогорічні осінні канікули в закладах освіти Київської області розпочнуться в різний час", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними Департаменту освіти і науки КОВА, час для канікул визначається залежно від сформованої структури, тривалості навчального року і терміну зимових канікул та рішенням педагогічної ради кожного закладу освіти окремо. Зокрема:

  • 23-29 жовтня - 284 школи;
  • 30 жовтня - 5 листопада - 212 закладів.

Крім того, в інші терміни канікули пройдуть ще в 4 школах.

"Змінено структуру навчального року та перенесено осінні канікули на зимовий період у 130 школах Маловільшанської, Ставищенської, Таращанської, Переяславської, Пристоличної, Дівичківської, Калинівської (Фастівського району) та Кожанської громад", - зазначають в адміністрації.

Осінні канікули в Києві

Осінні канікули в Києві мають розпочатися 23 жовтня і продовжуватись до 29 жовтня. Але в деяких ТГ-каналах почала з'являтися інформація, що насправді діти не відпочиватимуть, а замість канікул надолужуватимуть навчання. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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