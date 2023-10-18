ua en ru
Ср, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области каникулы в школах начнутся в разное время: что известно

Киев, Среда 18 октября 2023 17:03
UA EN RU
В Киевской области каникулы в школах начнутся в разное время: что известно Фото: в Киевской области каникулы в школах начнутся в разное время (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Осенние каникулы 2023 в школах Киевской области начнутся в разное время. Они продлятся неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

"В этом году осенние каникулы в учебных заведениях Киевской области начнутся в разное время", - говорится в сообщении.

Так, по данным Департамента образования и науки КОВА, время для каникул определяется в зависимости от сложившейся структуры, продолжительности учебного года и срока зимних каникул и решением педагогического совета каждого учебного заведения отдельно. В частности:

  • 23-29 октября - 284 школы;
  • 30 октября-5 ноября - 212 заведений.

Кроме того, в другие сроки каникулы пройдут еще в 4 школах.

"Изменена структура учебного года и перенесены осенние каникулы на зимний период в 130 школах Маловильшанской, Ставищенской, Таращанской, Переяславской, Пристоличной, Девичковской, Калиновской (Фастовского района) и Кожанской общин", - отмечают в администрации.

Осенние каникулы в Киеве

Осенние каникулы в Киеве должны начаться 23 октября и продолжаться до 29 октября. Но в некоторых ТГ-каналах начала появляться информация, что на самом деле дети не будут отдыхать, а вместо каникул будут наверстывать обучение. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа
NEWS
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ