У Київській області іде робота ППО через атаку "Шахедів"
У Київській області у ніч проти 27 грудня розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксувався рух ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
Про збиття БПЛА противника захисниками неба в адміністрації поінформували о 02.10.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві КОВА.
Місцевих мешканців просять залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. А також закликали дотримуватися правил щодо інформ-тиші.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - передали в адміністрації.
Зазначимо, перед тим у Повітряних силах ЗСУ заявили про рух безпілотників противника з Полтавської області у бік Київської області.
Оновлено: ворожі дрони помічені біля Києва
У Повітряних силах о 02:26 заявили, що декілька груп ударних безпілотників противника фіксуються на південь від Києва.
Атака "Шахедів"
Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні, 26 грудня, був зафіксований запуск російськими окупантами безпілотників у бік України під час чергового повітряного удару. У низці областей була оголошена повітряна тривога.
Вже після опівночі, 27 грудня, військові розповіли про нові групи ворожих БПЛА, які зайшли у повітряний простір країни з північного напрямку.
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