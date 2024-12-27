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У Київській області іде робота ППО через атаку "Шахедів"

П'ятниця 27 грудня 2024 02:19
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У Київській області іде робота ППО через атаку "Шахедів" Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області у ніч проти 27 грудня розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксувався рух ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Про збиття БПЛА противника захисниками неба в адміністрації поінформували о 02.10.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві КОВА.

Місцевих мешканців просять залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. А також закликали дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - передали в адміністрації.

Зазначимо, перед тим у Повітряних силах ЗСУ заявили про рух безпілотників противника з Полтавської області у бік Київської області.

У Київській області іде робота ППО через атаку &quot;Шахедів&quot;

Оновлено: ворожі дрони помічені біля Києва

У Повітряних силах о 02:26 заявили, що декілька груп ударних безпілотників противника фіксуються на південь від Києва.

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні, 26 грудня, був зафіксований запуск російськими окупантами безпілотників у бік України під час чергового повітряного удару. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Вже після опівночі, 27 грудня, військові розповіли про нові групи ворожих БПЛА, які зайшли у повітряний простір країни з північного напрямку.

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