В Киевской области идет работа ПВО из-за атаки "Шахедов"

В Киевской области в ночь на 27 декабря началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировалось движение вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА ).

О сбитии БПЛА противника защитниками неба в администрации проинформировали в 02.10.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в заявлении КОВА.

Местных жителей просят оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. А также призвали соблюдать правила по информ-тишине.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - передали в администрации.

Отметим, перед этим в Воздушных силах ВСУ заявили о движении беспилотников противника из Полтавской области в сторону Киевской области.

Обновлено: вражеские дроны замечены возле Киева

В Воздушных силах в 02:26 заявили, что несколько групп ударных беспилотников противника фиксируются к югу от Киева.

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером, 26 декабря, был зафиксирован запуск российскими оккупантами беспилотников в сторону Украины во время очередного воздушного удара. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Уже после полуночи, 27 декабря, военные рассказали о новых группах вражеских БПЛА, зашедших в воздушное пространство страны с северного направления.