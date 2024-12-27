В Киевской области идет работа ПВО из-за атаки "Шахедов"
В Киевской области в ночь на 27 декабря началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировалось движение вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
О сбитии БПЛА противника защитниками неба в администрации проинформировали в 02.10.
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в заявлении КОВА.
Местных жителей просят оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. А также призвали соблюдать правила по информ-тишине.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - передали в администрации.
Отметим, перед этим в Воздушных силах ВСУ заявили о движении беспилотников противника из Полтавской области в сторону Киевской области.
Обновлено: вражеские дроны замечены возле Киева
В Воздушных силах в 02:26 заявили, что несколько групп ударных беспилотников противника фиксируются к югу от Киева.
Атака "Шахедов"
Как сообщалось ранее, вечером, 26 декабря, был зафиксирован запуск российскими оккупантами беспилотников в сторону Украины во время очередного воздушного удара. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Уже после полуночи, 27 декабря, военные рассказали о новых группах вражеских БПЛА, зашедших в воздушное пространство страны с северного направления.
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