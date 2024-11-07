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В Киевской области идет боевая работа ПВО

Четверг 07 ноября 2024 00:20
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В Киевской области идет боевая работа ПВО Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в ночь на 7 ноября после объявления воздушной тревоги началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе зафиксировали вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

О боевой работе защитников неба Киевской области стало известно в 00.12.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении КОВА.

Жителей региона призвали находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги и соблюдать правила информ-тишины.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - передали в администрации.

Атака "Шахедов" в ночь на 7 ноября

Вечером накануне Воздушные силы ВСУ зафиксировали запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной атаки. Вражеские ударные беспилотники заходили в воздушное пространство страны с северного направления.

Уже после полуночи, по обновленным данным военных, "Шахеды" двигались в сторону столицы - и в Киеве была объявлена ​​воздушная тревога.

В целом дроны-камикадзе оккупантов наблюдались над шестью областями: Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Херсонской.

В Киевской области идет боевая работа ПВО

Напомним, минувшей ночью российские захватчики при воздушной атаке запустили по Украине ракеты и "Шахеды", и силами и средствами ПВО были сбиты почти четыре десятка БПЛА врага над территориями 9 областей.

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Киевская область ПВО Атака дронов
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