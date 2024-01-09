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У Київській області група паліїв за гроші здійснювала диверсії на залізниці

Вівторок 09 січня 2024 16:35
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У Київській області група паліїв за гроші здійснювала диверсії на залізниці Фото: у Київській області затримали паліїв на залізниці (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області було повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом підпалів на залізничному перегоні релейних шаф сигнальної установки. Це призводило до порушень роботи транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської обласної прокуратури.

Підозри фігурантам були повідомлені за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури за фактами умисного знищення чужого майна та пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 КК України.

Що встановило слідство

За даними слідчих органів, підозрювані на одному з залізничних перегонів Київської області облили легкозаймистою рідиною та підпалили релейні шафи сигнальної установки.

Також було встановлено, що відповідні вказівки зловмисники отримували від невстановленої особи у месенджері Telegram.

"За грошову винагороду підозрювані здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали", - йдеться в повідомленні.

Також у прокуратурі додали, що нині правоохоронці встановлюють замовників даного злочину.

"Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського РУП ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБУ у місті Києві та Київській області", - йдеться в повідомленні.

У Київській області група паліїв за гроші здійснювала диверсії на залізниці

У Київській області затримали групу з чотирьох осіб, які підпалювали релейні шафи на залізниці (фото: t.me/press_kobl)

Інциденти на залізниці

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2023 року залізничники вчергове затримали неповнолітніх вандалів. Підлітки пошкодили приміський поїзд Золочів - Харків-Пасажирський.

Також зазначалося, що це був уже третій подібний випадок за останні три тижні. Так, наприклад:

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