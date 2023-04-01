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У Київській області горіла багатоповерхівка: пожежники врятували 18 людей

Фото: в Київській області рятувальники ліквідували пожежу (t.me ДСНС України)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 квітня, співробітники ДСНС врятували 18 людей під час пожежі, що сталась в одній з багатоповерхівок Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

Сьогодні до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир п’ятиповерхового будинку, що знаходиться в місті Узин Київської області.

Фото: в Київській області рятувальники ліквідували пожежу (t.me ДСНС України)

"По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку та необхідна евакуація жильців будинку", - повідомили в ДСНС.

За даними прес-служби рятувальники евакуювали 18 осіб, з них 6 дітей. Пожежу, що розійшлась площею в70 м2.було локалізовано.

Нагадаємо, на Закарпатті заборонили розпалювати багаття у лісі.

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