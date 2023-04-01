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В Киевской области горела многоэтажка: пожарные спасли 18 человек

Фото: в Киевской области спасатели ликвидировали пожар (t.me ГСЧС Украины)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 апреля, сотрудники ГСЧС спасли 18 человек во время пожара, произошедшего в одной из многоэтажек Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

Сегодня в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного в городе Узин Киевской области.

Фото: в Киевской области спасатели ликвидировали пожар (t.me ГСЧС Украины)

"По прибытию спасатели установили, что пожар возник в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома и необходима эвакуация жильцов дома", - сообщили в ГСЧС.

По данным пресс-службы, спасатели эвакуировали 18 человек, из них 6 детей. Пожар, разошедшийся площадью в 70 м2. был локализован.

Напомним, в Закарпатье запретили разжигать костры в лесу.

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