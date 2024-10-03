У Київській області фіксують ворожі дрони, працює ППО

Про роботу ППО у Київській області стало відомо о 23.21.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - передали в КОВА.

Також в адміністрації закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, та дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в публікації КОВА у мережі.

Зазначимо, перед тим у Повітряних силах інформували про загрозу дронів-камікадзе російських загарбників для низки областей, зокрема і для Київської. Так, військові попереджали про можливу роботу ППО у регіонах через "Шахеди".

"БпЛА на Київщині. Курсом на Київ", - передали у Повітряних силах близько пів на дванадцяту ночі.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти під час повітряних атак по Україні застосовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед" регулярно.

Так, наприклад, раніше сьогодні ввечері росармія атакувала Сумську громаду дроном-камікадзе, внаслідок чого поранення отримали вісім осіб.

Також нагадаємо, минулої ночі російські загарбники запустили по Україні 105 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили 78 безпілотників, ще 23 ворожі дрони були локаційно втрачені. Крім того, у ЗСУ повідомили, що один "Шахед" полетів у напрямку Білорусі.