У Київській області енергетики переходять у посилений режим: у чому причина

У Київській області енергетики переходять у посилений режим через погіршення погоди у вівторк, 2 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"В Київській області погіршення погоди. До кінця доби 2 квітня очікується гроза, в окремих районах області град і поривчастий вітер", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в ДТЕК, негода вже спричинила аварії в мережах. Найбільше від стихії постраждав Білоцерківський район.
Також є проблеми в Бориспільському, Бучанському, Фастівському та Обухівському районах. Енергетики вже ліквідовують наслідки негоди.
"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - наголосили у ДТЕК.
Найближчими днями в Україні очікується похолодання. Завтра в переважній частині регіонів країни спостерігатимуться дощі.
У Києві у завтра місцями дощ, гроза. Також киян попередили про сильні пориви вітру до 15-20 м/с.
Очікується зниження температури повітря вночі до +7+10 градусів, вдень до +16 градусів.
Як раніше розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.
Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.
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