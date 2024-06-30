У Київській області є постраждалі від ракетної атаки РФ

"Сьогодні, 30 червня, ворог вкотре намагався завдати ударів по території регіону. Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів є постраждалі, пошкоджені будівлі", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють правоохоронці Київської області, працівники ДСНС та медики.

"Поліція Київської області закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, та у разі оголошення про небезпеку негайно прямувати до укриття", - зауважили у поліції.

Ракетний удар по Києву

Сьогодні ввечері у Києві було оголошено повітряну тривогу. За даними Повітряних сил, в бік столиці летіла ракета.

Пізніше стало відомо, що у Києві в результаті падіння уламків ракети сталась пожежа в одному з будинків.

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