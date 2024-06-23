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В Київській області двоє постраждалих через атаку РФ

Фото: двоє людей постраждали через атаку РФ у Київській області 23 червня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Через ракетну атаку РФ в ніч на 23 червня, в Київській області постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Сьогодні зранку ворог атакував нашу область ракетами. Станом на 8:00 до медиків звернулися дві людини. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці. Госпіталізації потерпілі не потребують", - розповів він.

Наслідки ракетної атаки РФ

Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. 

Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.
  
"Оперативні служби на місцях продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ракетної атаки", - зазначив Кравченко.

 

Наслідки ракетної атаки РФ на Київську область 23 червня (t.me/dsns_telegram)

Обстріл РФ по Україні

23 червня в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через чергову ворожу ракетну атаку. Пізніше повідомлялося про вибухи у Києві, працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що РФ випустила по Україні три ракети "Калібр", дві з яких вдалося збити.

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