В Киевской области двое пострадавших из-за атаки РФ

"Сегодня утром враг атаковал нашу область ракетами. По состоянию на 8:00 к медикам обратились два человека. Ранения незначительны. Медицинская помощь оказана на месте. В госпитализации пострадавшие не нуждаются", - рассказал он.

Последствия ракетной атаки РФ

В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, иссечены фасады и кровли.

Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.

"Оперативные службы на местах продолжают фиксацию и ликвидацию последствий ракетной атаки", - отметил Кравченко.

Последствия ракетной атаки РФ на Киевскую область 23 июня (t.me/dsns_telegram)