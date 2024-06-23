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В Киевской области двое пострадавших из-за атаки РФ

Фото: два человека пострадали из-за атаки РФ в Киевской области 23 июня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетной атаки РФ в ночь на 23 июня, в Киевской области пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Сегодня утром враг атаковал нашу область ракетами. По состоянию на 8:00 к медикам обратились два человека. Ранения незначительны. Медицинская помощь оказана на месте. В госпитализации пострадавшие не нуждаются", - рассказал он.

Последствия ракетной атаки РФ

В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, иссечены фасады и кровли.

Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.

"Оперативные службы на местах продолжают фиксацию и ликвидацию последствий ракетной атаки", - отметил Кравченко.

 

Последствия ракетной атаки РФ на Киевскую область 23 июня (t.me/dsns_telegram)

Обстрел РФ по Украине

23 июня в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за очередной вражеской ракетной атаки. Позже сообщалось о взрывах в Киеве, работала ПВО.

Позже стало известно, что РФ выпустила по Украине три ракеты "Калибр", две из которых удалось сбить.

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