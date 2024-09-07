У Київській області чутно вибухи. Працює ППО

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Людям радять перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Київській області була оголошена 6 вересня о 23:16.

За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", один "Шахед" летить західним курсом у районі Білої церкви.

Крім того, три ворожих БпЛА рухаються на сході Київської області.