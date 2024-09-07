В Киевской области слышны взрывы. Работает ПВО

В Киевской области слышны взрывы. Противовоздушная оборона работает по ударным беспилотникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КОВА).
"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - отмечается в сообщении.
Людям советуют находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
Воздушная тревога в Киевской области была объявлена 6 сентября в 23:16.
По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", один "Шахед" летит западным курсом в районе Белой церкви.
Кроме того, три вражеских БпЛА движутся на востоке Киевской области.
Напомним, вечером в пятницу, 6 сентября, россияне запустили ударные дроны в направлении Украины.
Позже сообщалось, о движении группы беспилотников на севере Киевской области в направлении Житомирской области.
Вблизи Николаева прогремел взрыв из-за работы ПВО в районе города.
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