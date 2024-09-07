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В Киевской области слышны взрывы. Работает ПВО

Фото: военные сбивают вражеские дроны в Киевской области (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области слышны взрывы. Противовоздушная оборона работает по ударным беспилотникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КОВА).

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - отмечается в сообщении.

Людям советуют находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена 6 сентября в 23:16.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", один "Шахед" летит западным курсом в районе Белой церкви.

Кроме того, три вражеских БпЛА движутся на востоке Киевской области.

Обстрелы Украины

Напомним, вечером в пятницу, 6 сентября, россияне запустили ударные дроны в направлении Украины.

Позже сообщалось, о движении группы беспилотников на севере Киевской области в направлении Житомирской области.

Вблизи Николаева прогремел взрыв из-за работы ПВО в районе города.

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