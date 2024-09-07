В Киевской области слышны взрывы. Работает ПВО

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - отмечается в сообщении.

Людям советуют находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена 6 сентября в 23:16.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", один "Шахед" летит западным курсом в районе Белой церкви.

Кроме того, три вражеских БпЛА движутся на востоке Киевской области.