У Київській області чутно вибухи: повідомляють про роботу ППО

Атаки росіян по Київській області

Раніше ми писали, що 18 березня росіяни атакували Київщину ударними безпілотниками.

Також, у ніч на 15 березня, окупанти атакували Київ та область дронами. Було чути звуки вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

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