В Киевской области слышны взрывы: сообщают о работе ПВО

В Киевской области слышны взрывы. Сообщается о работе систем ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.
"Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", - сообщили в ОВА.
Администрация советует находиться в укрытиях, во время воздушной тревоги.
"Позаботьтесь о собственной безопасности - находитесь в укрытиях во время сигнала воздушной тревоги", - написали на канале.
Ранее мы писали, что 18 марта россияне атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.
Также, в ночь на 15 марта, оккупанты атаковали Киев и область дронами. Были слышны звуки взрывов, сообщалось об работе ПВО.
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