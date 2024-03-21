В Киевской области слышны взрывы: сообщают о работе ПВО

Атаки россиян по Киевской области

Ранее мы писали, что 18 марта россияне атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.

Также, в ночь на 15 марта, оккупанты атаковали Киев и область дронами. Были слышны звуки взрывов, сообщалось об работе ПВО.

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