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В Киевской области слышны взрывы: сообщают о работе ПВО

Киев, Четверг 21 марта 2024 04:30
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В Киевской области слышны взрывы: сообщают о работе ПВО Фото: В Киевской области слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Киевской области слышны взрывы. Сообщается о работе систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

"Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", - сообщили в ОВА.

Администрация советует находиться в укрытиях, во время воздушной тревоги.

"Позаботьтесь о собственной безопасности - находитесь в укрытиях во время сигнала воздушной тревоги", - написали на канале.

Атаки россиян по Киевской области

Ранее мы писали, что 18 марта россияне атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.

Также, в ночь на 15 марта, оккупанты атаковали Киев и область дронами. Были слышны звуки взрывов, сообщалось об работе ПВО.

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Киевская область
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