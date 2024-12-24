UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Київській області чути звуки вибухів: сили ППО збивають дрони

Фото: зафіксовано ворожі БпЛА (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 24 грудня, у Київській області чути звуки вибухів. По ворожим дронам працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 23:34.

Українців закликали не фотографувати та не знімати роботи захисників України. Крім того, не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяКиївська область