У Київській області чути звуки вибухів: сили ППО збивають дрони

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 23:34.

Українців закликали не фотографувати та не знімати роботи захисників України. Крім того, не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до відбою тривоги.