В Киевской области слышны звуки взрывов: силы ПВО сбивают дроны

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 23:34.

Украинцев призвали не фотографировать и не снимать работы защитников Украины. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.