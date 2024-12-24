В Киевской области слышны звуки взрывов: силы ПВО сбивают дроны

Поздно вечером, 24 декабря, в Киевской области слышны звуки взрывов. По вражеским дронам работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 23:34.

Украинцев призвали не фотографировать и не снимать работы защитников Украины. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.