У Київській області чути вибухи, працюють Сили ППО

В ніч на 4 листопада у Київській області чути вибухи. По ворожим дронам працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні о 00:29.
У КОВА закликали людей перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.
Крім того, наголосили, про необхідність дотримуватися інформаційної тиші, а саме - не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.
Станом на 00:40 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд.
Нагадаємо, що минулої ночі через атаку російських доріг у п'яти районах київської області були пошкодження. Тривога тривала близько 11 годин.
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