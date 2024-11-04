У Київській області чути вибухи, працюють Сили ППО

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні о 00:29.

У КОВА закликали людей перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Крім того, наголосили, про необхідність дотримуватися інформаційної тиші, а саме - не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:40 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд.