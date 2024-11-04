В Киевской области слышны взрывы, работают Силы ПВО

В ночь на 4 ноября в Киевской области слышны взрывы. По вражеским дронам работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении в 00:29.
В КОВА призвали людей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
Кроме того, подчеркнули, о необходимости соблюдать информационную тишину, а именно - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.
По состоянию на 00:40 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом.
Напомним, что прошлой ночью из-за атаки российский дорогов в пяти районах киевской области были повреждения. Тревога продолжалась около 11 часов.
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