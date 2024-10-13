У Київській області чути вибухи. Працюють сили ППО

У Київській області чути звуки вибухів. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих "Шахедах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Жителям радять залишатися в укриттях, не фотографувати та не фільмувати роботу захисників.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака дронами на Україну

Ввечері у суботу, 12 жовтня, російські терористи запустили ударні дрони в напрямку України з північно-східного напрямку.

Близько 5:00 повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА оголошували в Києві.

Також напередодні ввечері в багатьох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами.

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