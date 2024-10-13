В Киевской области слышны взрывы. Работают силы ПВО

В Киевской области слышны звуки взрывов. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским "Шахедам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Жителям советуют оставаться в укрытиях, не фотографировать и не снимать работу защитников.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Ночная атака дронами на Украину

Вечером в субботу, 12 октября, российские террористы запустили ударные дроны в направлении Украины с северо-восточного направления.

Около 5:00 воздушную тревогу из-за угрозы вражеских БпЛА объявляли в Киеве.

Также накануне вечером во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.

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