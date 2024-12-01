У Київській області чули вибухи: працює ППО

“Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 01:57.

Крім того, українців закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу українських захисників. Крім того, не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:05 карта повітряних тривог має такий вигляд. продовжується у Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.