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У Київській області чули вибухи: працює ППО

Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 1 грудня у Київській області пролунали звуки вибухів. В регіоні зафіксовано ворожі дрони, по ним працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

“Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 01:57.

Крім того, українців закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу українських захисників. Крім того, не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:05 карта повітряних тривог має такий вигляд. продовжується у Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

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