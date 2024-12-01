В Киевской области слышали взрывы: работает ПВО

Киевская область! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 01:57.

Кроме того, украинцев призывали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников на видео. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:05 карта воздушных тревог выглядит так. продолжается в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.