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В Киевской области слышали взрывы: работает ПВО

Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 1 декабря в Киевской области раздались звуки взрывов. В регионе зафиксированы вражеские дроны, по ним работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

Киевская область! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 01:57.

Кроме того, украинцев призывали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников на видео. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:05 карта воздушных тревог выглядит так. продолжается в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

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