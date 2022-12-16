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У Київській області через ракетні обстріли 16 грудня є постраждалі

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Україна, П'ятниця 16 грудня 2022 22:35
У Київській області через ракетні обстріли 16 грудня є постраждалі Фото: голова Київської ОВА Олексій Кулеба (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Внаслідок ракетного обстрілу у Київській області постраждали четверо осіб, одна жінка перебуває у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

"Станом на зараз через ракетну атаку маємо чотирьох постраждалих. Троє вже вдома, одна людина залишається у лікарні. Стан стабільний", - розповів голова адміністрації.

Кулеба також зазначив, що ситуація з відновленням електрики в області поступово вирівнюється.

"Енергетики працюють, щоб вийти на планові відключення та до опівночі заживити Бровари та Бориспіль. У Білій Церкві ситуація складніша, але маємо чіткий план відновлення. Прошу набратися терпіння та з розумінням поставитися до обставин", - написав він.

Крім того, Кулеба додав, що вся критична інфраструктура в області працює.

Нагадуємо, що 16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито силами ППО.

Внаслідок ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. У Київській області уламки збитої ракети впали на житлові будинки.

РБК-Україна розкриває всі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня у режимі онлайн.

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