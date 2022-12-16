У Київській області через ракетні обстріли 16 грудня є постраждалі

Внаслідок ракетного обстрілу у Київській області постраждали четверо осіб, одна жінка перебуває у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

"Станом на зараз через ракетну атаку маємо чотирьох постраждалих. Троє вже вдома, одна людина залишається у лікарні. Стан стабільний", - розповів голова адміністрації.

Кулеба також зазначив, що ситуація з відновленням електрики в області поступово вирівнюється.

"Енергетики працюють, щоб вийти на планові відключення та до опівночі заживити Бровари та Бориспіль. У Білій Церкві ситуація складніша, але маємо чіткий план відновлення. Прошу набратися терпіння та з розумінням поставитися до обставин", - написав він.

Крім того, Кулеба додав, що вся критична інфраструктура в області працює.