В Київській області через падіння уламків дронів є пошкодження, почалась пожежа

"Вночі ворог знову атакував Київську область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені", - розповів він.

Попри те, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, а постраждалих немає, в одному з районів є пошкодження через падіння уламків дронів.

"В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено один приватний будинок та два автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан", - зазначив голова ОВА.

Також, за словами Кравченка, сталося загоряння лісової підстилки.

"Пожежа ліквідована. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки", - резюмував він.