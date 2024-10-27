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В Київській області через падіння уламків дронів є пошкодження, почалась пожежа

Фото: у Київській області через падіння уламків дронів під час атаки РФ 27 жовтня є пошкодження (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки в ніч на 27 жовтня у Київській області є пошкодження будинку та авто. Вони пов'язані з падінням уламків збитих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Вночі ворог знову атакував Київську область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені", - розповів він.

Попри те, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, а постраждалих немає, в одному з районів є пошкодження через падіння уламків дронів.

"В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено один приватний будинок та два автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан", - зазначив голова ОВА.

Також, за словами Кравченка, сталося загоряння лісової підстилки.

"Пожежа ліквідована. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки", - резюмував він.

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Київська областьВійна в УкраїніДрони