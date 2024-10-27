В Киевской области из-за падения обломков дронов есть повреждения, начался пожар

"Ночью враг снова атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", - рассказал он.

Несмотря на то, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, а пострадавших нет, в одном из районов есть повреждения из-за падения обломков дронов.

"В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден один частный дом и два автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор", - отметил глава ОВА.

Также, по словам Кравченко, произошло возгорание лесной подстилки.

"Пожар ликвидирован. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки", - резюмировал он.