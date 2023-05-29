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В Київській області через атаку спалахнув будинок (фото)

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Київ, Понеділок 29 травня 2023 12:37
В Київській області через атаку спалахнув будинок (фото) Фото: у Київській області через атаку вдень 29 травня загорівся будинок (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки на столицю вдень у понеділок, 29 травня, у Київській області загорівся будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

За його словами, будинок був господарчим. При цьому очільник поліції не зазначив, в якому з районів області сталася пожежа.

Відомо, що на місці НП працює поліція та екстренні служби. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Обстріл Києва вдень 29 травня

Під час повітряної тривоги, яку оголосили вдень у понеділок, 29 травня, у Києві уламки російських цілей впали у двох районах - Подільському та Оболонському. У першому випадку поранення зазнала одна людина, у другому - уламки знайшли на дорозі.

Атака на Київську область вночі

Столичний регіон був атакований і вночі на 29 травня. Тривога тривала 4 з половиною години. Через падіння уламків збитих дронів та ракет пошкодження отримали будинки і об'єкти інфраструктури.

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