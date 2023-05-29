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В Киевской области из-за атаки вспыхнул дом (фото)

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Киев, Понедельник 29 мая 2023 12:37
В Киевской области из-за атаки вспыхнул дом (фото) Фото: в Киевской области из-за атаки днем 29 мая загорелся дом (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки на столицу в понедельник, 29 мая, в Киевской области загорелся дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

По его словам, дом использовался для хозяйственных нужд. При этом глава полиции не отметил, в каком из районов области произошел пожар.

Известно, что на месте ЧП работает полиция и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар.

Обстрел Киева днем 29 мая

Во время воздушной тревоги, которую обїявили днем в понедельник, 29 мая, в Киеве обломки российских целей упали в двух районах - Подольском и Оболонском. В первом случае ранения получил один человек, во втором - обломки нашли на дороге.

Атака на Киевскую область ночью

Столичній регион біл атакован и ночью на 29 мая. Тревога длилась 4 с половиной часа. Из-за падения обломков сбитіх дронов и ракет повреждения получили дома и объекты инфраструктуры.

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